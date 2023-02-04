Зеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд одиозных политиков времен Виктора Януковича, которые имеют российское гражданство.

Источник: источники УП и ZN.UA, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: Среди лиц, лишенных украинского гражданства – экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

Также в список попал депутат "ОПЗЖ" одесского горсовета Виктор Баранский и другие.

Все из списка имеют российское гражданство.

Позже эту информацию подтвердил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что Зеленский лишил гражданства Украины "предателей, которые были одними из столпов режима Януковича", среди которых Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко, Александр Якименко и "менее публичные люди из их политической орбиты".

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Дословно Арахамия: "Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов. Все, кто владеет информацией относительно имущества указанных лиц, сообщайте на этот адрес: arakhamiia@rada.gov.ua".

Что предшествовало: В вечернем обращении в субботу Зеленский заявил, что "подписал документы" в отношении лиц, у которых обнаружили наличие российского гражданства.