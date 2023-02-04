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Зеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

"Украинская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 21:20
Зеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники
ДМИТРИЙ ТАБАЧНИК, ФОТО МИНОБРАЗОВАНИЯ

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд одиозных политиков времен Виктора Януковича, которые имеют российское гражданство.

Источник: источники УП и ZN.UA, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: Среди лиц, лишенных украинского гражданства – экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

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Также в список попал депутат "ОПЗЖ" одесского горсовета Виктор Баранский и другие.

Все из списка имеют российское гражданство.

Позже эту информацию подтвердил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Он отметил, что Зеленский лишил гражданства Украины "предателей, которые были одними из столпов режима Януковича", среди которых Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Виталий Захарченко, Александр Якименко и "менее публичные люди из их политической орбиты".

Дословно Арахамия: "Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов. Все, кто владеет информацией относительно имущества указанных лиц, сообщайте на этот адрес: arakhamiia@rada.gov.ua".

Что предшествовало: В вечернем обращении в субботу Зеленский заявил, что "подписал документы" в отношении лиц, у которых обнаружили наличие российского гражданства.

Темы: Зеленскийгражданство
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