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"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 01:54
Существует консенсус с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что оружие, предоставленное Западом, не будет использовано для атак российской территории.

Источник: Шольц в интервью Bild

Детали: Отвечая на вопрос о договоренности с президентом Зеленским о том, что западное оружие будет использоваться только на территории Украины, и что Россия не будет им атакована им, Шольц ответил: "Относительно этого существует консенсус".

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Кроме того, канцлер Германии отреагировал на утверждение Путина о том, что "немецкие танки снова" будут угрожать России. Шольц сказал: "Его слова являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины".

Также он рассказал, по каким принципам Германия оказывает военную помощь Украине.

Прямая речь: "Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла себя защитить. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны".

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Напомним: Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2.

Темы: ШольцГерманияоружиевойна
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