Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 11:41
коллаж уп

5 февраля около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Источник: прокуратура области

Детали: Отмечается, что одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.

Получил ранения охранник.

Другая вражеская ракета попала вблизи жилого дома.

Пострадали еще четверо жителей: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Утром 5 февраля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Читайте УП В Google News

Темы: Харьковобстрелвойнаобразование
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Швейцарии набирают обороты дебаты об отмене запрета на поставки оружия Украине – СМИ

обновлено в 03:55Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже более 4200

В "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тысяч добровольцев – Клименко

В прифронтовых регионах будут назначать руководителей ОВА с военным опытом – Зеленский

Самолеты и дальнобойные ракеты: Кулеба анонсировал главные запросы Украины в Мюнхене

Из-за погоды нагрузка на систему увеличится, возможны более длительные отключения – Yasno

Все новости...
Харьков
Россияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА
Люди возвращаются в Харьков: население уже более 1 млн – ОВА
Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ
Последние новости
06:57
Враг перегруппировывается и ведет наступление на 5 направлениях – сводка
06:30
Путин способствует коррупции, чтобы успокоить своих политических сторонников – ISW
05:33
Инцидент с аэростатом не способствует улучшению отношений между США и Китаем – Белый дом
04:40
В Швейцарии набирают обороты дебаты об отмене запрета на поставки оружия Украине – СМИ
03:55
обновлено в 03:55Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже более 4200
03:33
В Германии учатся более 200 тыс. украинских школьников
02:39
Украинских учителей на оккупированной Луганщине заставляют получать паспорта РФ – ЦНС
01:21
фотоНа Харьковщине в результате вражеского обстрела загорелась поликлиника
00:26
Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 "прилетов"
23:56
Солдатам Бундесвера позволят просыпаться позже - хотят сделать службу более привлекательной
Все новости...