Утренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения
Воскресенье, 5 февраля 2023, 10:41
5 февраля около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.
Источник: прокуратура области
Детали: Отмечается, что одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.
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Получил ранения охранник.
Другая вражеская ракета попала вблизи жилого дома.
Пострадали еще четверо жителей: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.
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Предыстория: Утром 5 февраля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.