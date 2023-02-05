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Утренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 10:41
Утренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения
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5 февраля около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Источник: прокуратура области

Детали: Отмечается, что одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения.

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Получил ранения охранник.

Другая вражеская ракета попала вблизи жилого дома.

Пострадали еще четверо жителей: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Утром 5 февраля оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Темы: Харьковобстрелвойнаобразование
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