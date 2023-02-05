На территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ

Украинские спецназовцы действуют за украинской границей и наносят удары по России на ее территории, сообщает The Guardian.

Источник: The Guardian

Детали: Издание сообщает, что пообщалось с тремя украинскими спецназовцами - 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром, 39-летним Алексеем.

Военные сообщают, что в случае худшего украинское правительство будет отрицать любую информацию о них.

Отмечается, что они являются членами батальона "Братство", добровольческой группы украинских спецназовцев, которые ведут борьбу с Владимиром Путиным в глубине России.

Их работа "варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на российской территории".

Один из бойцов, Владислав, сообщает, что публично об этом рассказывают, чтобы Путин и оккупанты знали, что украинским бойцам "очень легко пересечь российскую границу".

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"Братство" настаивает, что российскому высшему командованию жизненно важно почувствовать жар боя на собственной территории.

СМИ пишет, что добровольцы "Братства" имеют особый статус, "технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами".

Журналисты встретились с бойцами за кофе в киевском парке имени Тараса Шевченко. Там они в джинсах и джемперах рассказывали о своих приключениях, отдыхая от тренировок, планирования и миссий.

The Guardian добавляет, что "из-за неофициального статуса их истории нельзя было проверить независимо, но они убедительны и заслуживают доверия, а также чрезвычайные своей смелостью".

Тарас говорит, что вернулся две недели назад после, по его словам, простой операции: "Нашей группе нужно было завезти определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".

Но шесть недель назад, по его словам, он завершил самую успешную операцию: "У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил высокопоставленных чиновников российского МВД".

Операцию провели не с первого раза, но однажды таки сбили вертолет из переносного ЗРК на расстоянии 4 км. Бойцы убедились, что вертолет взорвался.

Независимо от того, погибли ли кремлевские чиновники в вертолете, для Тараса это была успешная миссия, которая достигла главной цели.

Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была "месяц назад в районе города Белгород, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов".

Военные отмечают, что их работа - чрезвычайно опасная, но они очень тщательно готовятся и осознают свою важность.

Бойцы рассказали журналистам и о своих погибших напарниках, отметив, что на таких задачах могут погибать и лучшие профессионалы.

Напомним: Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории РФ, в частности по уничтожению складов боеприпасов и хранилищ нефти.