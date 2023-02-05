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На территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 11:43
На территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ
Photo: Ed Ram/The Guardian

Украинские спецназовцы действуют за украинской границей и наносят удары по России на ее территории, сообщает The Guardian.

Источник: The Guardian

Детали: Издание сообщает, что пообщалось с тремя украинскими спецназовцами - 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром, 39-летним Алексеем.

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Военные сообщают, что в случае худшего украинское правительство будет отрицать любую информацию о них.

Отмечается, что они являются членами батальона "Братство", добровольческой группы украинских спецназовцев, которые ведут борьбу с Владимиром Путиным в глубине России.

Их работа "варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на российской территории".

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Один из бойцов, Владислав, сообщает, что публично об этом рассказывают, чтобы Путин и оккупанты знали, что украинским бойцам "очень легко пересечь российскую границу".

"Братство" настаивает, что российскому высшему командованию жизненно важно почувствовать жар боя на собственной территории.

СМИ пишет, что добровольцы "Братства" имеют особый статус, "технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами".

Журналисты встретились с бойцами за кофе в киевском парке имени Тараса Шевченко. Там они в джинсах и джемперах рассказывали о своих приключениях, отдыхая от тренировок, планирования и миссий.

 

The Guardian добавляет, что "из-за неофициального статуса их истории нельзя было проверить независимо, но они убедительны и заслуживают доверия, а также чрезвычайные своей смелостью".

Тарас говорит, что вернулся две недели назад после, по его словам, простой операции: "Нашей группе нужно было завезти определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".

Но шесть недель назад, по его словам, он завершил самую успешную операцию: "У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил высокопоставленных чиновников российского МВД".

Операцию провели не с первого раза, но однажды таки сбили вертолет из переносного ЗРК на расстоянии 4 км. Бойцы убедились, что вертолет взорвался.

Независимо от того, погибли ли кремлевские чиновники в вертолете, для Тараса это была успешная миссия, которая достигла главной цели.

Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была "месяц назад в районе города Белгород, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов".

Военные отмечают, что их работа - чрезвычайно опасная, но они очень тщательно готовятся и осознают свою важность.

Бойцы рассказали журналистам и о своих погибших напарниках, отметив, что на таких задачах могут погибать и лучшие профессионалы.

Напомним: Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории РФ, в частности по уничтожению складов боеприпасов и хранилищ нефти.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcиядиверсанты
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