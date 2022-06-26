Украинский спецназ совершает диверсии глубоко в российском тылу – The Times

Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории РФ, в частности по уничтожению складов боеприпасов и хранилищ нефти.

Источник: The Times со ссылкой на комментарии неназванного офицера украинской разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавица"

Детали: О некоторых деталях этих операций рассказали журналистам The Times лично бойцы "Двадцать Второй" и "Красавец".

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Сами бойцы не назвали цели своих скрытых операций в глубоком тылу российских оккупантов, но журналисты заключили, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в России скорее всего связаны с действиями украинского спецназа.

И "Красавец", и "Двадцать Второй" принимают участие в боевых действиях против российских войск с начала гибридной войны на Донбассе 2014 года. Они прошли длительную обучение, чтобы стать бойцами ССО.

Прямая речь Красавца: "Россияне так и не способны понять, как это (диверсия – УП) происходит, они не могут поверить, что мы можем быть там (на территории РФ – УП).

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Детали: Украинские вертолеты поздно ночью, передвигаясь низко над землей, доставляют бойцов украинского спецназа на территорию РФ. В этих операциях задействованы военнослужащие 10 отряда специального назначения под названием "Шаман".

фото: the times

Спецназовцы этого отряда имеют навыки по осуществлению диверсионно-разведывательных операций в тылу противника. Они имеют навыки подводного плавания, горного боя и воздушного десантирования.

Эти бойцы занимаются также обучением и инструктажем новобранцев, прежде всего в подготовке по военной тактике. По их словам, мобилизированные часто имеют высокий боевой дух, но им не хватает должного снаряжения и оружия, поэтому спецназ берет на себя их подготовку по выживанию на поле боя.

Спецназовцам приходится помогать мобилизованным на передовой, которые не выдерживают психологического давления от постоянной бомбардировки артиллерии и авиации. Иногда им приходится заниматься налаживанием эвакуации раненых на поле боя и поддежранием каналов связи и линий снабжения, пока вновь сформированные подразделения не возьмутся за это собственноручно.

Оба бойца в разговоре с журналистами поблагодарили западных партнеров за предоставленное вооружение, технику и снаряжение, но добавляют, что при всем этом, вооружения и техники не хватает из-за высокой интенсивности боевых действий. Прежде всего, не хватает военного автотранспорта, тяжелой бронетехники и NLAW.

Собеседники жалуются, что иногда им приходится жертвовать чем-нибудь, потому что снаряжение быстро ломается. Они пытаются вплотную подобраться к россиянам в окопах и тылу, но изношенное снаряжение иногда очень шумит, когда им приходится ползать по земле.

Прямая речь Двадцать Второго: "Мы пытаемся подползти к ним, маскироваться на земле. Это очень тяжело, когда у тебя куча снаряжения, куча пуль и гранат, оно очень давит из-за своего веса и от этого еще труднее ползти.

Но нам удается подобраться к ним и застать их врасплох. Первый россиянин, когда увидел меня, настолько растерялся, потому что не мог вообразить, что это правда. Пока он растерялся, я выстрелил в него, может, с расстояния 7 метров, пуля попала под его бронежилет. Я всегда стараюсь стрелять им в тестикулы, потому что там нет брони. Это на 100% гарантирует гибель врага: я разрываю его артерии и разрушаю его тазовую кость. Он не может ползти, не может убежать, он ничего не может. Невозможно оказать медицинскую помощь мужчине с таким ранением. Нельзя наложить турникет или повязку".

Детали: В начале широкомасштабного вторжения российских войск в Украину отряд бросили защищать аэропорт ГП "Антонов" в Гостомеле, где совершали высадку бойцы российского воздушного десанта.

Прямая речь Красавца: "Мы заняли позиции в ангарах и казармах, из которых вели четыре часа контактный бой из стрелкового оружия (с оккупантами – УП), пока нам не прислали в качестве ротации бойцов Нацгвардии.

Первые часы битвы (за аэропорт в Гостомеле – УП) были полным хаосом".

Детали: После этого их отправили защищать позиции в селе Мощун, чтобы россияне не перешли через реку Ирпень и болота в той местности, которая открыла бы прямой путь на север правобережного Киева.

фото: the times

Три группы зачистили деревню и окопались в лесополосе, которая шла вдоль реки. Когда начались плотные артиллерийские обстрелі со стороны россиян они спрятались в домах в деревне. Вскоре россияне на двух БМП подъехали, чтобы переправиться через реку. Спецназовцы дождались, пока россияне зайдут в самый центр села, где их можно было окружить со всех сторон.

Прямая речь Двадцать Второго: "Мы стреляли в них с расстояния 5-10 метров. Мы всегда стараемся подойти поближе, чтобы видеть лицо врага, потому что в таком бою они не могут использовать артиллерию.

У них в разы больше артиллерии, чем у нас, но их боевой дух очень низкий, они боятся вступать в близкий бой. Это трудно психологически выдержать устоять в стрелковом бою, где каждый может бросить ручную гранату и подствольные гранатометы.

Детали: Вынудив россиян отступить, они уничтожили российские БМП из британских противотанковых ручных комплексов NLAW. Далее они отступили назад к Мощуну, когда наступил примерно 10 часов вечера.

По словам "Красавца", у них не работали батарейки для тепловизоров. Но они получили информацию, что в их направлении приближается еще 50 россиян с бронетехникой, чтобы пересечь реку.

Украинские спецназовцы заняли позиции в зданиях центра села.

Прямая речь Красавца: "Мой товарищ услышал, как их командир дал команду идти впереди и проверить деревню. Они бросились в бой с криком. Но совершили ошибку, зашли в глубь села. Так что мы их всех убили".

Детали: После отступления российских войск от Киева бойцы "Шамана" шли в арьегарде россиян и наносили им удары с тыла, пока они не пересекли границу с Беларусью.

К началу широкомасштабного вторжения России, бойцы отряда "Шаман" успели присоединиться к боевым задачам в Афганистане бок о бок с британскими и американскими бойцами. Неназванный офицер украинской разведки говорит, что эти спецназовцы являются "самыми совершенными бойцами в украинском спецназе, самые лучшие и храбрые".

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