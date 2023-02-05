Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 14:16
Россияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея
обстрел херсона 5 февраля, фото ова

Российские оккупационные войска утром 5 февраля обстреляли Херсон, в результате чего загорелся лицей.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Армия РФ продолжает воевать с образовательными учреждениями на Херсонщине - утром враг открыл огонь по зданию лицея в Херсоне. 

Реклама:

Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Возгорание, общей площадью 100 квадратных метров, ликвидировали спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия".

Детали: Власти уточняют, что люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 5 февраля около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Темы: ХерсонобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсон
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: