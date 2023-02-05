Россияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея

Российские оккупационные войска утром 5 февраля обстреляли Херсон, в результате чего загорелся лицей.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Армия РФ продолжает воевать с образовательными учреждениями на Херсонщине - утром враг открыл огонь по зданию лицея в Херсоне.

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Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Возгорание, общей площадью 100 квадратных метров, ликвидировали спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия".

Детали: Власти уточняют, что люди не пострадали.

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Напомним: 5 февраля около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.