Резникова переведут в другое министерство, Минобороны возглавит Буданов - Арахамия

Фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Источник: нардеп от "Слуги народа", зампредседателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook, источники УП, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, Резников в интервью УП

Дословно: "Прошло закрытое заседание фракции "Слуга народа". Без деталей:

ситуация с безопасностью в Украине, действия РФ

ограничение выезда за границу

работа фракции в 2023 году

кадровые ротации в правительстве.

МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД".

Детали: По данным источников УП, Резникова рассматривают на позицию министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кирилла Буданова планируют назначить министром обороны. Министра юстиции Дениса Малюську хотят оставить на своей должности. Руководителем МВД назначат действующего и.о. Игоря Клименко, главой СБУ - действующего и.о. главы Василия Малюка.

Вместе с тем, увольнение министра спорта Вадима Гутцайта перенесли на конец февраля.

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Увольнения должны состояться на ближайшем заседании, а назначения – через одно заседание.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

Он также подтвердил, что Буданов возглавит Министерство обороны, "что абсолютно логично для военного времени". Арахамия подтвердил также, что Клименко будет назначен главой МВД, а Малюк – СБУ.

"Логика та же самая. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - отметил глава фракции.

Вместе с тем, Алексей Резников в интервью УП заявил, что с ним не проводили никаких разговоров о том, что он должен прекратить свою деятельность на посту министра обороны.

Прямая речь Резникова: "Я считаю, что любой чиновник точно должен знать, что он на своей должности не на всю жизнь, и должен быть готовым начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий.

То что сделал - мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет на что посмотреть, что в том "wish-листе Санте" я выполнил. Остались только самолеты, все остальное получил для украинских Вооруженных сил, для сектора безопасности и обороны. И мне за это не стыдно. Что будет дальше - посмотрим, я оптимистичен".

Что предшествовало: Ранее источники УП сообщили, что со следующей недели министр обороны Алексей Резников может покинуть свой пост, его место, скорее всего, займет действующий глава ГУР Кирилл Буданов.