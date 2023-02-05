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Зеленский: Оккупанты хотят в феврале отыграться за прошлогодние поражения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 21:59
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.

Очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это трудное время.

У нас нет другой альтернативы, как защититься и победить".

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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