Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Оккупанты хотят в феврале отыграться за прошлогодние поражения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 20:59
Зеленский: Оккупанты хотят в феврале отыграться за прошлогодние поражения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.

Реклама:

Очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это трудное время.

У нас нет другой альтернативы, как защититься и победить".

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм
В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, повредили электросети
Иран и Россия планируют построить завод по производству усовершенствованных "Шахедов" - WSJ
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: