Папа Римский заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским

Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Источник: Папа Франциск, которого цитирует Corriere della Sera

Прямая речь: "Я открыт для встречи с обоими президентами – и Украины, и России".

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Детали: Так Папа ответил на вопрос, мог бы он стать на колени перед Путиным, призвав к миру, так же как он стал на колени перед лидерами Южного Судана в 2019 году.

Он подчеркнул, что в свое время не посетил Киев, потому что не было такой возможности.

Папа напомнил, что в начале войны просил у главы МИД РФ Сергея Лаврова о встрече с Путиным, но тот ему ответил, что "пока в этом нет необходимости".

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Что предшествовало: В апреле 2019 года Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их не вернуться к гражданской войне.