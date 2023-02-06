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Боррель: Страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 03:15
Боррель: Страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отправка войск странами Евросоюза в Украину не стояла и не стоит на повестке дня.

Источник: Боррель в интервью El Pais

Прямая речь: "Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска (в Украину – ред.), но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло".

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Детали: При этом Боррель отметил, что военнослужащие европейских стран участвуют в подготовке военных ВСУ, в частности экипажей западных танков.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их (бойцов ВСУ – ред.) подготовка уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – рассказал он.

Напомним: Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

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Темы: ЕСвойнаУкраина
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