ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских военных и выделит 25 млн евро на разминирование

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает бороться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия ЕС по оказанию военной помощи EUMAM подготовит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, что доведет общее количество подготовленного персонала EUMAM до 30 тысяч", - сообщил Боррель в своем Twitter.

Специальные учения будут включать технический инструктаж для нового вооружения, в том числе танков Leopard 2.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

