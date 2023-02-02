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ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских военных и выделит 25 млн евро на разминирование

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 12:55

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает бороться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия ЕС по оказанию военной помощи EUMAM подготовит дополнительно 15 тысяч украинских солдат, что доведет общее количество подготовленного персонала EUMAM до 30 тысяч", - сообщил Боррель в своем Twitter.

Специальные учения будут включать технический инструктаж для нового вооружения, в том числе танков Leopard 2.

Кроме того, Боррель сообщил, что ЕС выделит 25 миллионов евро на поддержку усилий по разминированию в районах, находящихся под угрозой. "Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом", - отметил глава европейской дипломатии.

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"ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины", - прокомментировал Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба премьер-министра.

Ожидается, что Европейский Союз объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в размере 400 миллионов евро для поддержки процесса реформ.

В четверг в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 членов Европейской комиссии для консультаций с украинским правительством.

3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

Читайте также: Саммит на половине пути: как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС.

Темы: ЕСУкраинаармиявойна
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