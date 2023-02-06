Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

Источник: проекты законов №8419 и №8420 на сайте парламента

Детали: Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине с 5:30 19 февраля на 90 суток, а также срок проведения всеобщей мобилизации на 90 дней с 19 февраля.

Согласно документам, законы будут вступать в действие с момента их принятия.

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