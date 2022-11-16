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Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

"Украинская правда"Среда, 16 ноября 2022, 14:56
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля
Голосование в парламенте, фото ИЗ сайта ВРУ

Народные депутаты продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля следующего года.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 19 февраля 2023 года. Соответствующие постановления №8189 и №8190 поддержали 294 и 297 депутатов.

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Украинский парламент уже в четвертый раз голосует за продление военного положения. После 24 февраля аналогичные голосования состоялись 15 марта, 21 апреля и 15 августа.

Что этому предшествовало: 8 ноября Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 дней действие военного положения и мобилизацию в Украине.

Темы: Верховная РадаВоенное положениемобилизация
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