Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
Понедельник, 6 февраля 2023, 15:15
Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, проект постановления 8397, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: За постановление 8397 проголосовали 333 депутата.
Кроме того, Рада 336 голосами приняла постановление 3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.
Дополнено: Глава ОП Андрей Ермак, комментируя признание ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, сообщил, что в дальнейшем это повлияет на конфискацию российских активов. Кроме того, Украина будет обращаться в суды государств-союзников.
Предыстория:
- Проект постановления №8397 зарегистрирован 30 января 2023 года. Соавторами законодательной инициативы выступили более 60 нардепов из разных групп и фракций, среди которых есть лидер монобольшинства Давид Арахамия. В документе отмечается, что Украина получила неоспоримые доказательства, свидетельствующие о преступном характере деятельности ЧВК "Вагнер".
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.
- Сообщается, что руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. В частности, Пригожин наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины.