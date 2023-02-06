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Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 14:15
Рада признала ЧВК Вагнер международной преступной организацией
Евгений Пригожин, AP

Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, проект постановления 8397, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: За постановление 8397 проголосовали 333 депутата.

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Кроме того, Рада 336 голосами приняла постановление 3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

Дополнено: Глава ОП Андрей Ермак, комментируя признание ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, сообщил, что в дальнейшем это повлияет на конфискацию российских активов. Кроме того, Украина будет обращаться в суды государств-союзников.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Проект постановления №8397 зарегистрирован 30 января 2023 года. Соавторами законодательной инициативы выступили более 60 нардепов из разных групп и фракций, среди которых есть лидер монобольшинства Давид Арахамия. В документе отмечается, что Украина получила неоспоримые доказательства, свидетельствующие о преступном характере деятельности ЧВК "Вагнер".

Что этому предшествовало:

  • 3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.
  • Сообщается, что руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. В частности, Пригожин наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины.

Темы: Верховная РадаВагнер
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