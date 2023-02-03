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Офис генпрокурора объявил подозрение Пригожину

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 09:58
Офис генпрокурора объявил подозрение Пригожину
Евгений Пригожин. Скриншот из видео из его Telegram

Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

Источник: ОГП в Telegram 

Дословно ОГП: "Руководителю ЧВК "Вагнер" инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины)".

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Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Нацполиция.

Сообщается, что руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно ответственный за тысячи военных преступлений.

По данным следствия, Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима.

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В ОГП подчеркнули, что ответственности не избегут и рядовые "вагнеровцы" – даже те, кто сбежал за границу.

Отмечается, что прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС.

Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии. Вскоре норвежским коллегам отправят запрос на проведение следственных действий.

"Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии"", – подытожили в ОГП.

Для справки: ЧВК "Вагнер" появилась в 2013-14 годах. Наемники группы Вагнера были активно задействованы в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Сообщалось, что "вагнеровцы" совершали военные преступления, преступления против человечности и отличались особой жестокостью.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК вербуют заключенных из российских тюрем, а также украинцев, которые сидели в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Часто вербовкой занимается сам Пригожин, который только в сентябре 2022 года признал, что он стоит за этой ЧВК.

Кувалда – является своеобразным символом "вагнеровцев". Убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.

В ноябре 2022 года в российских Telegram-каналах опубликовали видео казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который после отправки на войну в Украину сдался в плен ВСУ – мужчине разбили голову кувалдой.

Позже "Вагнер" решил передать "окровавленную" кувалду в футляре для скрипки в Европарламент. Так Пригожин отреагировал на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

В январе США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

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Темы: Офис генпрокурораПригожинвойна
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