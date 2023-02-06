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Компании с орбиты "Росатома" подключают ЗАЭС к российской энергосистеме – СБУ

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 17:50
Компании с орбиты Росатома подключают ЗАЭС к российской энергосистеме – СБУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Служба безопасности имеет доказательства, что компании с орбиты "Росатома", в отношении которых в Украине ввели санкции, причастны к отчуждению украинской ЗАЭС в пользу России.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По инициативе СБУ введены санкции против 200 российских компаний, которые пытаются "забрать" у Украины Запорожскую АЭС".

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Детали: Компании ГК "Росатом" привлечены к "отчуждению" ЗАЭС в пользу страны-агрессора России.

В частности, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ГК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:

  • взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;
  • способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;
  • пытаются легализовать работу ЗАЭС в РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС", включенных в структуру ГК "Росатом".

Российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.

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В 2022 году Украина применила санкции к гендиректору ГК "Росатом" Лихачеву Алексею.

Напомним:

  • 5 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении российской корпорации "Росатом" и 199 компаний, входящих в структуру этой корпорации.
  • Ограничительные меры будут действовать в течение следующих 50 лет и будут касаться всех финансово-экономических операций данных учреждений.
  • Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции. Раскрытие информации о роли "Росатома" в поддержке российской вооруженной промышленности теперь усилит давление с целью включения ее в санкционный список.

Темы: РосcиясанкцииУкраина
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