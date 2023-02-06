Компании с орбиты "Росатома" подключают ЗАЭС к российской энергосистеме – СБУ
Понедельник, 6 февраля 2023, 18:50
Служба безопасности имеет доказательства, что компании с орбиты "Росатома", в отношении которых в Украине ввели санкции, причастны к отчуждению украинской ЗАЭС в пользу России.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "По инициативе СБУ введены санкции против 200 российских компаний, которые пытаются "забрать" у Украины Запорожскую АЭС".
Детали: Компании ГК "Росатом" привлечены к "отчуждению" ЗАЭС в пользу страны-агрессора России.
В частности, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ГК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:
- взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;
- способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;
- пытаются легализовать работу ЗАЭС в РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС", включенных в структуру ГК "Росатом".
Российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.
В 2022 году Украина применила санкции к гендиректору ГК "Росатом" Лихачеву Алексею.
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Напомним:
- 5 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении российской корпорации "Росатом" и 199 компаний, входящих в структуру этой корпорации.
- Ограничительные меры будут действовать в течение следующих 50 лет и будут касаться всех финансово-экономических операций данных учреждений.
- Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции. Раскрытие информации о роли "Росатома" в поддержке российской вооруженной промышленности теперь усилит давление с целью включения ее в санкционный список.