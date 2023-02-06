Самолеты и дальнобойные ракеты: Кулеба анонсировал главные запросы Украины в Мюнхене

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет иметь важное значение, ведь там будут решаться вопросы безопасности Украины, Европы и мира в целом.

Об этом он сказал в эфире общенационального марафона в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставки дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", - заявил министр.

Глава украинской дипломатии напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой в частности призвал предоставить Украине оружие.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности пройдет с 17 по 19 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

В этом году на мероприятие не был приглашен ни один представитель российского правительства. Впрочем, вместо членов правительства из России были приглашены представители гражданского общества и оппозиции РФ. Среди них - бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и критик Кремля Михаил Ходорковский.