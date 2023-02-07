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Передвижения войск РФ на границе с Беларусью отсутствуют, подготовки к наступлению нет - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 7 февраля 2023, 09:44
Фото: Минобороны Беларуси

В настоящее время в приграничных с Украиной районах Беларуси не наблюдаются активные перемещения российских военных, что может свидетельствовать об отсутствии признаков подготовки наступления с этого направления.

Источник: "Беларускі Гаюн", который промониторил военную активность на территории Беларуси за 6 февраля

Дословно: "Отсутствие в целом крупных перемещений подразделений ВС РФ свидетельствует об их концентрации на полигонах ВС РБ, где они (скорее всего) занимаются боевой подготовкой.

А отсутствие заметных перемещений ВС РФ в приграничных с Украиной районах РБ является косвенным подтверждением, что в ближайшее время наступательная операция против Украины с территории РБ осуществляться не будет".

Детали: За указанный период авиационная активность наблюдалась только на аэродроме "Мачулище", куда из России прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Железнодорожная активность не фиксировалась. 

Что касается перемещения по дорогам, то больших колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не обнаружено. Отдельные машины и небольшие колонны ВС РФ фиксировались в Минске, а также на отдельных участках трассы М5.

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Крупных колонн с техникой ВС РБ (10+ единиц) не отмечалось. Фиксировались единичные машины в Минске, Колодящах и на трассе Р88.

Кроме того, окончательно решен вопрос оставления в Беларуси большей части авиационной техники, которая была задействована со стороны россиян в летно-тактическом учении. По уже сложившейся для РФ "традиции", после очередных "учений" ее войска частично остаются на территории этой страны.

Поэтому само летное учение больше стоит рассматривать как информационно-психологическую операцию, а также как повод усилить свое военное присутствие в Белоруси.

Что предшествовало: По даннsv ГУР, сейчас на территории Беларуси находится 5800 российских военных, неделей ранее контингент насчитывал около 11 тысяч военнослужащих. Также в настоящее время в Беларуси расположен один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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