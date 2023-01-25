Россияне сократили группировку в Беларуси до 5800 военных - ГУР

Сейчас на территории Беларуси находится 5800 российских военных, неделей ранее контингент насчитывал около 11 тысяч военнослужащих.

Источник: представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

Прямая речь Скибицкого: "Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку".

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Детали: По его словам, сейчас это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Сейчас в Беларуси нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение. Кроме того, там нет мощной ракетной компоненты, нет воздушно-десантных войск.

Скибицкий сообщил, что в настоящее время в Беларуси расположен один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Что предшествовало: 16 января глава ГПСУ Сергей Дейнеко сообщал, что на сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет около 11 тысяч военных. По его словам, Украина не фиксирует увеличения группировок войск РФ и РБ в Беларуси вблизи с границами Украины, в рамках объявленных совместных авиаучений также пока никаких мероприятий не было.