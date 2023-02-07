Российский "Газпром" создает собственную ЧВК – разведка
Российская корпорация "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Дословно: "Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Таким образом в РФ продолжится "гонка вооружений" среди основных политических игроков, которые активно создают частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина".
Детали: Согласно документу, учредителями организации будут ПАО "Газпром нефть" (70% доли в уставном капитале) и "Частная охранная организация "СТАФ-ЦЕНТР" (30% в уставном капитале).
Правительство страны-агрессора ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации".
Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь созданной "организации" не может быть меньше 50%.
Что этому предшествовало:
- Под Угледаром в Донецкой области заметили ЧВК "Патриот" министра обороны РФ Сергея Шойгу, которая конкурирует с "вагнеровцами" Евгения Пригожина.