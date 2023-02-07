Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский "Газпром" создает собственную ЧВК – разведка

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 15:44
Иллюстративное фото, gettyimages

Российская корпорация "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Таким образом в РФ продолжится "гонка вооружений" среди основных политических игроков, которые активно создают частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина".

Детали: Согласно документу, учредителями организации будут ПАО "Газпром нефть" (70% доли в уставном капитале) и "Частная охранная организация "СТАФ-ЦЕНТР" (30% в уставном капитале).

Правительство страны-агрессора ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". 

Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь созданной "организации" не может быть меньше 50%.

ВИДЕО ДНЯ
 

Что этому предшествовало:

Читайте УП В Google News

Темы: разведкаГазпромРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

Зеленский благодарит новых лидеров Европы: делают то, что предшественники не смогли

Польша готова предоставить Украине истребители, но не одной из первых - премьер

Моравецкий назвал условие, при котором РФ сможет вернуться в круг цивилизованных государств

Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии

Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Все новости...
разведка
Британия: Россия вряд ли сможет существенно повлиять на ход войны в ближайшие недели
Комбриг 45-ой бригады Олег Файдюк: Нам однозначно нужно больше пушек
России понадобится два месяца, чтобы собрать новые военные формирования – ГУР
Последние новости
13:28
Россияне забирают детей на оккупированных территориях в кадетские корпуса - Маляр
13:27
Болгария готова ветировать ядерные санкции против РФ и хочет прекращения войны - президент
13:19
В Запорожье раздались звуки взрывов во время тревоги – СМИ
13:01
Украинские консулы в Турции отправились в зону стихийного бедствия, есть информация о 5 украинцах под завалами
12:58
Курс валют на 9 февраля: доллар на "черном рынке" подешевел до 39
12:53
Платформа Prometheus запускает три бесплатных ИТ-курса для украинцев
12:49
Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN
12:42
Зеленский благодарит новых лидеров Европы: делают то, что предшественники не смогли
12:39
Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители
12:35
Отключения света продолжаются по всей Украине кроме трех областей - Укрэнерго
Все новости...