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Российский "Газпром" создает собственную ЧВК – разведка

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 14:44
Российский Газпром создает собственную ЧВК – разведка
Иллюстративное фото, gettyimages

Российская корпорация "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Таким образом в РФ продолжится "гонка вооружений" среди основных политических игроков, которые активно создают частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина".

Детали: Согласно документу, учредителями организации будут ПАО "Газпром нефть" (70% доли в уставном капитале) и "Частная охранная организация "СТАФ-ЦЕНТР" (30% в уставном капитале).

Правительство страны-агрессора ссылается на закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". 

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Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь созданной "организации" не может быть меньше 50%.

 

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Темы: разведкаГазпромРосcия
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