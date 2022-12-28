Шойгу отправил на фронт свою ЧВК, которая конкурирует с "вагнеровцами" – Череватый

Под Угледаром в Донецкой области заметили ЧВК "Патриот" министра обороны РФ Сергея Шойгу, которая конкурирует с "вагнеровцами" Евгения Пригожина.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "В частности, в районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже кроме ЧВК "Вагнер" появилась ЧВК "Патриот", аффилированная действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата".

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Детали: Череватый, комментируя слухи о конфликте между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, назвал их конкурентными. В то же время они находятся на разных "театрах военных действий. По его мнению, прямого взаимодействия между ними нет.

Что этому предшествовало:

В ноябре украинское Сопротивление сообщало, что основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свои позиции в РФ и хочет наказать министра обороны России Сергея Шойгу за поражения оккупантов на поле боя в Украине. ЦНС утверждает, что Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.