Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА
Кабинет министров поддержал назначение трех новых глав областных военных администраций.
Источник: решение Кабмина, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram
Детали: Для Днепропетровской области - это Сергей Лысак, в Запорожскую область - Юрий Малашко, в Херсонскую область - Александр Прокудин.
Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
Справка: Сергей Лысак - сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лысака на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.
Юрий Малашко - исполняющий обязанности Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин - уроженец Николаева. С 2000 года работал в органах внутренних дел. С 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Национальной полиции Херсонской области. На этой должности он несколько раз был отстранен. Прокудина связывали с предпринимателем, действующим мэром Херсона Игорем Колыхаевым.
Обновлено: После публикации новости с редакцией УП связалась пресс-служба Нацполиции и отметила, что при изучении материалов личного дела и приказов по личному составу установлено, что Прокудин А.С. ни разу не был отстранен от исполнения обязанностей начальника ГУНП в Херсонской области (по каким-либо причинам).