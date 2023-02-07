Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА

Кабинет министров поддержал назначение трех новых глав областных военных администраций.

Источник: решение Кабмина, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Для Днепропетровской области - это Сергей Лысак, в Запорожскую область - Юрий Малашко, в Херсонскую область - Александр Прокудин.

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Справка: Сергей Лысак - сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лысака на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.

Юрий Малашко - исполняющий обязанности Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

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Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин - уроженец Николаева. С 2000 года работал в органах внутренних дел. С 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Национальной полиции Херсонской области. На этой должности он несколько раз был отстранен. Прокудина связывали с предпринимателем, действующим мэром Херсона Игорем Колыхаевым.

Обновлено: После публикации новости с редакцией УП связалась пресс-служба Нацполиции и отметила, что при изучении материалов личного дела и приказов по личному составу установлено, что Прокудин А.С. ни разу не был отстранен от исполнения обязанностей начальника ГУНП в Херсонской области (по каким-либо причинам).