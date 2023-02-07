Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин согласовал назначение трех глав ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 16:13
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Кабинет министров поддержал назначение трех новых глав областных военных администраций.

Источник: решение Кабмина, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Для Днепропетровской области - это Сергей Лысак, в Запорожскую область - Юрий Малашко, в Херсонскую область - Александр Прокудин.

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Справка: Сергей Лысак - сотрудник Службы безопасности Украины. С 2020 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области. 19 июля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Лысака на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.

Юрий Малашко - исполняющий обязанности Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно данным из открытых источников, Александр Прокудин - уроженец Николаева. С 2000 года работал в органах внутренних дел. С 2019 года по февраль 2022 года был начальником ГУ Национальной полиции Херсонской области. На этой должности он несколько раз был отстранен. Прокудина связывали с предпринимателем, действующим мэром Херсона Игорем Колыхаевым.

Обновлено: После публикации новости с редакцией УП связалась пресс-служба Нацполиции и отметила, что при изучении материалов личного дела и приказов по личному составу установлено, что Прокудин А.С. ни разу не был отстранен от исполнения обязанностей начальника ГУНП в Херсонской области (по каким-либо причинам).

Читайте УП В Google News

Темы: Кабинет министровДнепропетровская областьЗапорожская областьХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка – СNN

Зеленский благодарит новых лидеров Европы: делают то, что предшественники не смогли

Польша готова предоставить Украине истребители, но не одной из первых - премьер

Моравецкий назвал условие, при котором РФ сможет вернуться в круг цивилизованных государств

Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий – разведка Британии

Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Все новости...
Кабинет министров
У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение главы МВД
Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался
Последние новости
13:55
карта В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти дали советы
13:54
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
13:51
Зеленский прибыл на саммит ЕС
13:49
видеоВ центре Киева начали демонтировать памятник Ватутину
13:41
Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине - Уоллес
13:28
Россия на границе с соседними странами хочет установить систему распознавания лиц
13:28
Россияне забирают детей на оккупированных территориях в кадетские корпуса - Маляр
13:27
Болгария готова ветировать ядерные санкции против РФ и хочет прекращения войны - президент
13:25
Чешская ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома": требует $45 миллионов из-за недопоставок газа
13:19
оновленоВ Запорожье раздались взрывы во время тревоги – СМИ
Все новости...