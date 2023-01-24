Зеленский уволил четырех глав ОГА
Вторник, 24 января 2023, 21:31
Президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
Источник: соответствующие указы на сайте президента
Детали:
- Ярослав Янушевич уволен с должности председателя Херсонской ОГА;
- Дмитрий Живицкий - с должности председателя Сумской ОГА;
- Александр Старух - с должности председателя Запорожской ОГА;
- Валентин Резниченко - с должности председателя Днепропетровской ОГА.
Что предшествовало: Также Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Алексея Кулебу, но тут же назначил его заместителем руководителя Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко.
Напомним: Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.
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