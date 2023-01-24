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Зеленский уволил четырех глав ОГА

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 20:31
Зеленский уволил четырех глав ОГА
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Источник: соответствующие указы на сайте президента

Детали:

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  • Ярослав Янушевич уволен с должности председателя Херсонской ОГА;
  • Дмитрий Живицкий - с должности председателя Сумской ОГА;
  • Александр Старух - с должности председателя Запорожской ОГА;
  • Валентин Резниченко - с должности председателя Днепропетровской ОГА.

Что предшествовало: Также Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Алексея Кулебу, но тут же назначил его заместителем руководителя Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко.

Напомним: Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Знать больше: Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала богатейшей во время войны

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Темы: ЗеленскийрегионыОфис президентаувольнение
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