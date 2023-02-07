Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – "Схемы"

Евгений КизиловВторник, 7 февраля 2023, 19:44
Оккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – Схемы
коллаж "схем"

Во время бегства из Балаклеи Харьковской области оккупанты оставили флешку, которая содержит сотни различных документов. Благодаря им удалось идентифицировали нескольких сотрудников ФСБ, которые курировали действия российской армии в оккупированном городе.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Журналисты предполагают, что носитель принадлежал одному из заместителей командира по политической работе группировки войск "Балаклея".

Реклама:

Благодаря ему были установлены российские военные, которые пытались завербовать местное население и выискивали жертв для застенков во время оккупации города.

Также журналисты исследовали состав неформальной группировки войск "Балаклея", которая действовала во время оккупации части Харьковщины, и составили список подразделений российской армии, внутренних войск РФ и подконтрольных им вооруженных формирований, которые входили в эту группировку.

В частности, был идентифицирован 46-летний полковник из Воронежа Николай Климанов, заместитель командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Он в конце марта в Балаклее, Савинцах и окрестных селах организовывал работу по выявлению лиц, негативно настроенных к армии РФ.

 

Еще один военный, который проводил "работу с мирным населением" - 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем Южному военному округу РФ. По меньшей мере с 2018 года он - советник так называемого главы группировки "ЛНР".

Он также организовывал работу по выявлению и задержанию лиц, негативно настроенных к военнослужащим ВС РФ и народной милиции "ЛНР".

 

Также удалось идентифицировать старшего оперуполномоченного УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области майора Дмитрия Мелешенко. Физический документ с подписью 36-летнего Мелешенко журналисты также нашли на одном из предприятий в Балаклее, которое во время оккупации армейцы РФ превратили в командный штаб.

 

Еще один идентифицированный сотрудник ФСБ из Балаклеи - Павел Каширский. Найденные документы свидетельствуют не только о его присутствии в Балаклее, но и о том, как он вел себя с местными.

Известно, что Каширский обеспечивал защиту от провокационных и террористических угроз, а также информационно-пропагандистское сопровождение. Он установил 8 наводчиков и корректировщиков артиллерии Сил обороны Украины, 6 человек, "пропагандирующих националистические идеи" и агрессивно настроенных против войск РФ, а также 12 пособников ВСУ, которые передавали данные о дислокации подразделений группировки "Балаклея". На флешке есть информация, что "в ходе проведения специальных мероприятий их деятельность прекращена".

 

Также упоминается 30-летний прапорщик Сергей Пашкеев из города Сочи. Согласно документам на флешке, он - начальник секретной части 9 мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса РФ.

Он обеспечил ведение секретного делопроизводства управления группировки войск "Балаклея".

 

Журналисты также обнародовали данные о том, кто командовал группировкой войск "Балаклея", а следовательно, является ответственным за совершенные там зверства.

Это - генерал-майор Андрей Рузинский. Он официально значится командующим 11-го корпуса Балтийского флота, в Балаклее непосредственно руководил группировкой. С мая еще 2018 года он находится под украинскими санкциями как участник войны против Украины на Донбассе, а Главное управление разведки называет его военным преступником.

 
Андрей Рузинский

Оригинал забытого оккупантами флеш-носителя сейчас находится у следствия Управления СБУ Харьковской области и изучается в рамках уголовного производства.

Темы: оккупацияФСБХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
оккупация
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: