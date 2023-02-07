Оккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – "Схемы"

Во время бегства из Балаклеи Харьковской области оккупанты оставили флешку, которая содержит сотни различных документов. Благодаря им удалось идентифицировали нескольких сотрудников ФСБ, которые курировали действия российской армии в оккупированном городе.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Журналисты предполагают, что носитель принадлежал одному из заместителей командира по политической работе группировки войск "Балаклея".

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Благодаря ему были установлены российские военные, которые пытались завербовать местное население и выискивали жертв для застенков во время оккупации города.

Также журналисты исследовали состав неформальной группировки войск "Балаклея", которая действовала во время оккупации части Харьковщины, и составили список подразделений российской армии, внутренних войск РФ и подконтрольных им вооруженных формирований, которые входили в эту группировку.

В частности, был идентифицирован 46-летний полковник из Воронежа Николай Климанов, заместитель командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.

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Он в конце марта в Балаклее, Савинцах и окрестных селах организовывал работу по выявлению лиц, негативно настроенных к армии РФ.

Еще один военный, который проводил "работу с мирным населением" - 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем Южному военному округу РФ. По меньшей мере с 2018 года он - советник так называемого главы группировки "ЛНР".

Он также организовывал работу по выявлению и задержанию лиц, негативно настроенных к военнослужащим ВС РФ и народной милиции "ЛНР".

Также удалось идентифицировать старшего оперуполномоченного УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области майора Дмитрия Мелешенко. Физический документ с подписью 36-летнего Мелешенко журналисты также нашли на одном из предприятий в Балаклее, которое во время оккупации армейцы РФ превратили в командный штаб.

Еще один идентифицированный сотрудник ФСБ из Балаклеи - Павел Каширский. Найденные документы свидетельствуют не только о его присутствии в Балаклее, но и о том, как он вел себя с местными.

Известно, что Каширский обеспечивал защиту от провокационных и террористических угроз, а также информационно-пропагандистское сопровождение. Он установил 8 наводчиков и корректировщиков артиллерии Сил обороны Украины, 6 человек, "пропагандирующих националистические идеи" и агрессивно настроенных против войск РФ, а также 12 пособников ВСУ, которые передавали данные о дислокации подразделений группировки "Балаклея". На флешке есть информация, что "в ходе проведения специальных мероприятий их деятельность прекращена".

Также упоминается 30-летний прапорщик Сергей Пашкеев из города Сочи. Согласно документам на флешке, он - начальник секретной части 9 мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса РФ.

Он обеспечил ведение секретного делопроизводства управления группировки войск "Балаклея".

Журналисты также обнародовали данные о том, кто командовал группировкой войск "Балаклея", а следовательно, является ответственным за совершенные там зверства.

Это - генерал-майор Андрей Рузинский. Он официально значится командующим 11-го корпуса Балтийского флота, в Балаклее непосредственно руководил группировкой. С мая еще 2018 года он находится под украинскими санкциями как участник войны против Украины на Донбассе, а Главное управление разведки называет его военным преступником.

Андрей Рузинский

Оригинал забытого оккупантами флеш-носителя сейчас находится у следствия Управления СБУ Харьковской области и изучается в рамках уголовного производства.