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Россияне обстреливают Харьков, есть попадания в центре – ОВА

Алена МазуренкоВторник, 7 февраля 2023, 22:37
Россияне обстреливают Харьков, есть попадания в центре – ОВА
ХАРЬКОВ, иллюстративное ФОТО: ДІАНА РУДА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

Источник: Синегубов в Telegram

Позже глава ОВА сообщил, что в центре города зафиксировали попадание.

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Прямая речь Синегубова: "Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

Детали: Городской голова Игорь Терехов сообщил о 6 "прилетах" по Харькову.

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Прямая речь Терехова: "Пока имеем подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов". 

Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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