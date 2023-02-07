Россияне обстреливают Харьков, есть попадания в центре – ОВА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

Источник: Синегубов в Telegram

Позже глава ОВА сообщил, что в центре города зафиксировали попадание.

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Прямая речь Синегубова: "Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

Детали: Городской голова Игорь Терехов сообщил о 6 "прилетах" по Харькову.

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Прямая речь Терехова: "Пока имеем подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов".