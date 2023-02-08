Россияне ударили по Центральному парку Харькова
Среда, 8 февраля 2023, 06:50
Ночью 8 февраля россияне атаковали Харьков, под обстрелами оказался Центральный парк.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Терехова: "Сегодня (8 февраля – ред.) ночью под ударом оказался и наш Центральный парк".
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Детали: Позже мэр опубликовал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент прилета по парку.
Что предшествовало: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.
По его словам, россияне выпустили по городу от 6 до 10 ракет С-300.
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