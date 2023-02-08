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Россияне ударили по Центральному парку Харькова

Ольга Глущенко, Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 07:50
последствия обстрелов, фото Терехова

Ночью 8 февраля россияне атаковали Харьков, под обстрелами оказался Центральный парк.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Сегодня (8 февраля – ред.) ночью под ударом оказался и наш Центральный парк".

Детали: Позже мэр опубликовал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент прилета по парку.

Что предшествовало: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

По его словам, россияне выпустили по городу от 6 до 10 ракет С-300.

 
 
 

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Темы: Харьковобстрел
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