Россияне ударили по Центральному парку Харькова

Ночью 8 февраля россияне атаковали Харьков, под обстрелами оказался Центральный парк.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Сегодня (8 февраля – ред.) ночью под ударом оказался и наш Центральный парк".

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Детали: Позже мэр опубликовал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент прилета по парку.

Что предшествовало: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков и призвал граждан находиться в укрытиях.

По его словам, россияне выпустили по городу от 6 до 10 ракет С-300.