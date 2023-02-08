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Зеленский в среду посетит Великобританию

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 09:38
Зеленский в среду посетит Великобританию

Президент Владимир Зеленский в среду 8 февраля посетит Великобританию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на офис британского премьера сообщает Sky News.

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными", - говорится в сообщении.

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"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимой дружбы между нашими двумя странами", - заявил премьер Риши Сунак, которого цитирует Evening Standard.

С начала российского вторжения Зеленский совершил только одну поездку за пределы Украины, когда поехал в Соединенные Штаты и остановился в Польше на обратном пути перед Рождеством.

Ожидается, что Зеленский также выступит перед британским парламентом.

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После этого он в четверг должен прибыть в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Как сообщалось, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

Темы: ЗеленскийВеликобритания
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