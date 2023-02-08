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"От чистого сердца": женам погибших оккупантов на Донбассе раздали по шубе

Станислав ПогориловСреда, 8 февраля 2023, 10:48
скриншот

Женам погибших оккупантов из так называемой "ДНР" раздали 21 шубу, те поблагодарили россиян "от чистого сердца".

Источник: "Meduza"

Детали: На видео вдовы убитых выстраивались в один ряд, чтобы поблагодарить за "помощь". "Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, благодарим очень от чистого сердца!", - говорит одна из женщин.

Закадровый голос мужчины утверждает, что шубы поступили от "российского актива". "В такие моменты чувствуешь, что мы одна семья", - говорит мужчина.

Что предшествовало: В июле прошлого года российские пропагандисты транслировали сюжет о том, как отец убитого на войне в Украине оккупанта Алексея Малова из Саратовской области потратил так называемые "гробовые" на новую "Ладу". "В память о сыне купили новенькую машину", - с гордостью рассказывал тогда отец погибшего десантника.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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