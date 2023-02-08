Умер террорист, который выступал с "черепом азовца": получил пулевое в голову в упор

Российский наемник, командир подразделения так называемой "Народной милиции ЛНР" Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался в больнице от ранения в голову, которое он получил при неустановленных обстоятельствах в тылу оккупантов – городе Кадиевка Луганской области.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на друга террориста Акима Апачева, российскте паблики в Telegram

Прямая речь Апачева: "Он (Мангушев) умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что "Берег" находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга. "Берег" бы очень хотел выжить, но уже не имел шансов".

Детали: Он также добавил, что 7 февраля дело передали в Следком РФ и якобы "по материалам дела все ясно", и даже известно, кто это сделал.

Что произошло ранее:

4 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что в 00:30 того дня Мангушева доставили в нейрохирургию г. Стаханов (старое называние оккупированной Кадиевки, которое используют российские захватчики – ред.) со "слепым огнестрельным пулевым ранением в голову".



Отмечалось, что характер ранения свидетельствует о том, что выстрел был произведен из короткоствольного оружия в затылочно-теменную область, но обстоятельства случившегося неизвестны.

5 февраля в сети появилось видео, на котором девушка, назвавшаяся женой Мангушева Татьяной Азаревич, заявила, что ранение боевика может быть покушением или даже казнью.

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Азаревич зачитала с телефона, что Мангушев получил ранение в ночь с 3 на 4 февраля "в тылу, в Стаханове", то есть на временно оккупированной российскими войсками территории.

Жена оккупанта рассказала, что стреляли с близкого расстояния из пистолета, а пуля – предположительно 9мм – застряла в мозгу.

Прямая речь Азаревич: "Прошли уже почти сутки, но никаких следственных действий до сих пор не было проведено. И более того – не заведено уголовное дело, хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство и даже казнь".

Она также обратилась к российским Минобороны, Следкому и ФСБ с просьбой взять это дело под контроль.

Кто такой Мангушев?

Мангушев стал известен после видео, которое появилось в сети в августе 2022 года. На этом ролике Мангушев выступал якобы с черепом "украинского военного", погибшего якобы при обороне "Азовстали" в Мариуполе.

Скриншот из видео

Тогда он заявлял, что россияне якобы воюют не с людьми, а с "идеей Украины как антирусского государства". Мангушев уверял, что "не может быть никакого примирения, Украина должна быть деукраинизирована, а русские земли Новороссии должны быть возвращены назад".

Он также говорил, что эму "насрать, сколько и как надо убить (украинских солдат – ред.), и что "все носители украинской идеи должны быть уничтожены".

Фото из Telegram Мангушева

Жена Мангушева в своем видео рассказала, что "Берег" был действующим военнослужащим РФ, занимая должность капитана 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ.

По одной из версий, Мангушев якобы мог придумать символ Z, который россияне использовали на своей технике после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Для справки: Аким Апачев – российский пропагандист, так называемый "журналист" Russia Today – ранее вместе с певицей Дарьей Фрей снял клип в Мариуполе на руинах меткомбината "Азовсталь".

Приспешники оккупантов взяли за основу мотив песни "Пливе кача", которая стала символом Революции Достоинства, но изменили в ней слова в поддержку российских оккупантов.

При этом они пели на украинском языке, заявив, что он – "их трофей".