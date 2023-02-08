Хищения на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование о 32 млн завершено

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении чиновника и подрядчиков по делу о хищении 36 миллионов гривен на строительстве Подольского моста в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Сообщается о завершении досудебного расследования первого эпизода дела о совершении должностными лицами коммунального и подрядных предприятий служебных преступлений в ходе строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

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Среди подозреваемых трое должностных лиц - первый заместитель руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", который выступил заказчиком работ, и руководители генподрядной и подрядной организаций.

Согласно материалам следствия, в апреле 2017 между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком был заключен договор строительства Подольского мостового перехода.

Во исполнение этого договора генподрядчик привлек подрядные организации для якобы предоставления услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие вспомогательные услуги.

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В дальнейшем, в течение 2020 года, на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ на счета подрядчиков из бюджета были перечислены средства. При этом должностные лица этих предприятий завысили объемы выполненных работ.

Согласно заключению комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы территориальной общине нанесен ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.

Сейчас досудебное расследование в отношении первого заместителя руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителя генподрядной организации завершено, последние знакомятся с материалами производства.

Обвинительный акт в отношении третьего фигуранта производства - руководителя подрядной организации, уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что в настоящее время в рамках следствия усилиями прокуратуры обеспечено реальное возмещение убытков на сумму 1,5 млн. грн и заявлены соответствующие иски к фигурантам на остальную сумму причиненного ущерба.

Досудебное расследование по другим эпизодам хищения средств в ходе строительства Подольского мостового перехода продолжается.

Прямая речь Максимец: "Это лишь один из эпизодов, которые сейчас расследуются правоохранительными органами. По другим эпизодам следствие ожидает результаты экспертиз. Общая сумма причиненного ущерба превышает 150 млн грн.

Напомним: Ранее в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста из-за завышения стоимости работ и путем других злоупотреблений.

Справка: Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр была определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и по состоянию на 13.10.2021 была утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

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