Силовики обнаружили хищение 150 миллионов на строительстве Подольского моста в Киеве
На строительстве Подольского моста разворовали 150 миллионов гривен, прокуратура сообщила о подозрении руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По результатам обысков и осмотров, проведенных с мая по август, новые подозрения вручены первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев", руководителю генподрядной организации, а также двум руководителям подрядных организаций.
Следствием установлено, что в апреле 2017 года КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и генподрядчик заключили договор о строительстве Подольского моста.
Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.
В дальнейшем в течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ и услуг из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.
При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ и услуг по использованию наемного нестандартного оборудования на вышеупомянутую сумму не подтверждается документально и фактически.
Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года заказчик строительства, генподрядчик и подрядчики составили и подписали акты приема выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.
Вместе с тем согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумму завысили на около 1,8 млн гривен.
В связи с изложенным первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.
Кроме того вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.
Общая сумма причиненных столичному бюджету убытков по указанным эпизодам составляет около 150 млн гривен.
Напомним: 7 октября столичные правоохранители проводили осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов.
Предыстория:
- 16 августа 2021 года вышеупомянутым руководителю КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно через завышение стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн гривен.