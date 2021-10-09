Силовики обнаружили хищение 150 миллионов на строительстве Подольского моста в Киеве

На строительстве Подольского моста разворовали 150 миллионов гривен, прокуратура сообщила о подозрении руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По результатам обысков и осмотров, проведенных с мая по август, новые подозрения вручены первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев", руководителю генподрядной организации, а также двум руководителям подрядных организаций.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и генподрядчик заключили договор о строительстве Подольского моста.

Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

В дальнейшем в течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ и услуг из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ и услуг по использованию наемного нестандартного оборудования на вышеупомянутую сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года заказчик строительства, генподрядчик и подрядчики составили и подписали акты приема выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

Вместе с тем согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумму завысили на около 1,8 млн гривен.

В связи с изложенным первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

Кроме того вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.

Общая сумма причиненных столичному бюджету убытков по указанным эпизодам составляет около 150 млн гривен.

Напомним: 7 октября столичные правоохранители проводили осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов.

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