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Зеленский в парламенте Британии: Россия проиграет и победа над ней изменит мир

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 15:37
Зеленский и Сунак. фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проигрывает в войне и это изменит мир.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы всегда будем одержать верх над злом. Это лежит в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову ... Но мы знаем: свобода - победит, мы знаем, что Россия - проигрывает", - сказал Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.

Он добавил, что победа изменит мир и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.

"Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор - большой или малый - будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз проведет сегодня аудиенцию для Зеленского.

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Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники.

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Темы: ЗеленскийвойнаВеликобританияРосcия
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