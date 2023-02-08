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Землетрясение в Турции и Сирии забрал жизни уже более 11 700 человек

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 19:34
город Ислахие, фото: Maxar Technologies

Количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник 6 февраля в Турции и Сирии, достигло 11700 человек.

Источник: AFP

Детали: Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал "недостатки" после критики реакции его правительства на мощное землетрясение, которое унесло жизни более 11 700 человек в Турции и Сирии.

Масштабы стихийного бедствия, которое сравняло с землей тысячи зданий и заблокировало под завалами неизвестное количество людей, помешали операциям по оказанию помощи, которые и без того были осложнены морозной погодой.

Выжившие были вынуждены искать еду и убежище - а в некоторых случаях беспомощно наблюдать, как их родственники зовут на помощь и в конце концов безмолвно исчезают под завалами.

Пострадавшие рассказывают о заблокированных под завалами родственниках: "Мой племянник, моя невестка и сестра моей невестки находятся в руинах... Мы не можем к ним добраться. Мы пытаемся поговорить с ними, но они не отвечают... Мы ждем помощи. Прошло уже 48 часов".

Спустя три дня после землетрясения магнитудой 7,8 баллов спасатели продолжают извлекать из-под завалов выживших людей.

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Темы: Турциякатастрофы
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