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Байден еще не принял "твердого" решения баллотироваться в президенты – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 03:25
Байден еще не принял твердого решения баллотироваться в президенты – СМИ
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Джо Байден в среду заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, но еще не принял "твердого решения".

Источник: Байден в интервью PBS NewsHour, цитирует AFP

Прямая речь: "Я еще не принял этого решения. Это мое намерение, я думаю, но я еще не принял этого решения твердо".

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Напомним: Байден в ноябре уже заявлял, что планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году, но с окончательным решением не спешит, потому что считает это "семейным решением".

Темы: БайденвиборыСША
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