Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.

"Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках никакого соглашения", – сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это", – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. "Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем", – добавила она.

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Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, – сказала она. "Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях".

SpaceX частным образом доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, что позволяет военным страны общаться, подключая их и соединяя с почти 4 000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил Илон Маск, генеральный директор компании.

Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых очень зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже существующую систему и еще несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

Затем американский миллиардер отказался от своих слов и заявил, что продолжит финансирование Starlink в Украине. Но собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на это, что американские силы дадут ответ в случае атаки на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.

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