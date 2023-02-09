С начала войны в Украине погибли более 20 российских генералов - японская разведка

По данным японской разведки, с начала полномасштабной агрессии, в Украине были убиты более 20 генералов российской армии.

Источник: издание "Nikkei" со ссылкой на разведданные японских военных

Дословно: "Британские СМИ сообщили в июне, что было убито более 10 (российских) генералов. Япония оценивает общее количество погибших в более 20, опираясь на разведывательные данные, собранные в сотрудничестве с США и Европой".

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Детали: Японские военные говорят, что эта цифра очень высока. Например, в Соединенных Штатах почти не было случаев гибели в бою офицеров такого высокого ранга.

Бывший начальник штаба наземных сил самообороны Японии Кийофуми Ивата объясняет большое количество убитых генералов преимуществом украинцев в кибернвойне, что позволяет узнавать о местонахождении военачальников, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.

Высокопоставленный чиновник японской разведки высказал еще одну версию: "В двух восточных регионах могут быть информаторы, которые передают информацию Украине".

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Издание указывает на еще один момент, который стал очевидным за последний год, - это "неполноценность" российского военного вооружения.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 февраля потери оккупантов составили около 135 010 военных. Только за минувшие сутки было убито 910 оккупантов.