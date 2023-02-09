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В ОП ответили на ограничения Starlink для дронов: Не придумывайте, как навредить

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 14:17
БПЛА Bayraktar TB2. Фото с сайта Милитарный

В Офисе президента Украины призвали SpaceX "не придумывать, как навредить", после решения компании ограничить использование спутникового интернета Starlink Вооруженными силами Украины для управления дронами.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Год сопротивления Украины, и компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и Украины – и тогда не придумывают, как навредить; или они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий".

Детали: В ОП посоветовали SpaceX и президенту компании Гвинн Шотвелл, которая объявила о решении, "выбрать конкретную опцию".

Предыстория: 

  • Компания SpaceX объявила, что приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.
  • Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

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Темы: Офис президентаинтернетбеспилотникиМаск
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