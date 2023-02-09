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Зеленский: Есть положительные решения по истребителям

Евгений КизиловЧетверг, 9 февраля 2023, 15:49
владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский, находясь в ЕС, заявил, что уже есть определенные положительные решения по передаче Украине западных истребителей, но России о них знать не следует.

Источник: Зеленский на пресс-конференции вместе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию".

Детали: Президент также заявил, что после визита в Британию есть приближение к решению о дальнобойном оружии.

Что предшествовало: Чуть ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть уже решен и пообещал детали позже.

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Темы: Зеленскийистребителипомощь УкраинеЕС
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