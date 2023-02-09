Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак заявил, что вопрос истребителей для Украины решен, а потом изменил месседж

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 14:49
Зеленский в Европарламенте. фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей международными партнерами - дело решенное, хотя потом поменял месседж на "может быть решено".

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?".

Обновлено: Через некоторое время цитата в сообщении Ермака была изменена следующим образом: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины похоже может быть решен".

Предыстория:

  • Президент Украины прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона 9 февраля для выступления в Европарламенте и участия в саммите ЕС.
  • Накануне Владимир Зеленский совершил необъявленный визит в Лондон, где выступил в Вестминстере, встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III и посетил украинских военных на тренировках.
  • Также Зеленский посетил Париж для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном вечером 8 февраля.

Читайте УП В Google News

Темы: помощь УкраиневойнаОфис президента
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Власти расширили категорию госслужащих, которые могут выехать за границу

Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"

Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

Все новости...
помощь Украине
Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители
Госсекретарь США прокомментировал вопрос предоставления Украине боевых самолетов
Латвия передаст Украине медоборудование на общую сумму в почти 378 000 евро
Последние новости
14:30
Германия отказалась от эксгумации своих 200 военных, погибших в туннеле во Франции 115 лет назад
14:16
Дочерняя компания Amazon Zappos уволила около 20% персонала
14:00
Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления - ГУР
13:45
Армения и Турция из-за землетрясения приоткрыли границу на КПП, который был "заморожен" 35 лет
13:39
фотоЗеленский провел встречу с топ-менеджерами JP Morgan
13:22
Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"
13:03
На Харьковщине применили аварийные отключения, в 4 областях ограничения - "Укрэнерго"
12:54
Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине
12:49
Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков ЗАЭС
12:48
"Настоящая Победа Украины – это распад России" – Данилов
Все новости...