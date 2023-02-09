Ермак заявил, что вопрос истребителей для Украины решен, а потом изменил месседж

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей международными партнерами - дело решенное, хотя потом поменял месседж на "может быть решено".

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?".

Обновлено: Через некоторое время цитата в сообщении Ермака была изменена следующим образом: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины похоже может быть решен".

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