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Ермак заявил, что вопрос истребителей для Украины решен, а потом изменил месседж

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 13:49
Ермак заявил, что вопрос истребителей для Украины решен, а потом изменил месседж
Зеленский в Европарламенте. фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей международными партнерами - дело решенное, хотя потом поменял месседж на "может быть решено".

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?".

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Обновлено: Через некоторое время цитата в сообщении Ермака была изменена следующим образом: "Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины похоже может быть решен".

Предыстория:

  • Президент Украины прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона 9 февраля для выступления в Европарламенте и участия в саммите ЕС.
  • Накануне Владимир Зеленский совершил необъявленный визит в Лондон, где выступил в Вестминстере, встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III и посетил украинских военных на тренировках.
  • Также Зеленский посетил Париж для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном вечером 8 февраля.

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Темы: помощь УкраиневойнаОфис президента
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