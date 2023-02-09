В Киеве переименовали проспект и площадь Победы

Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В частности переименованы:

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проспект Победы в проспект Берестейский

площадь Победы в площадь Галицкую

переулок Мичурина в переулок Болсуновский

Брест-Литовское шоссе в Берестейское шоссе

улица Петровская в улицу Вознесенский Яр.

Мэр также напомнил, что накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А 9 февраля убрали памятник советскому военачальнику Ватутину.

Прямая речь: "Ожидает столица и решение Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне".