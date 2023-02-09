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Федоров о нововведении SpaceX: Проблем с работой Starlink не наблюдается

Евгений Кизилов, Соня ЛукашоваЧетверг, 9 февраля 2023, 20:04
михаил федоров, Getty Images

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию, что SpaceX якобы ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами. Утверждает, что проблем с работой терминалов "Старлинк" в Украине сейчас не наблюдается.

Источник: Федоров в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании geofencing. Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов "Старлинк". Сегодня мы получили первые несколько тысяч "Старлинков" в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов от правительства Германии".

Детали: При этом Федоров назвал Илона Маска "одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы" и отметил, что "Старлинки" помогают спасать тысячи жизней, поддерживают работу энергетической инфраструктуры, позволяют врачам проводить сложные операции и обеспечивают интернетом "пункты несокрушимости".

Прямая речь: "Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, это более 100 миллионов долларов. Надеемся на дальнейшую стабильную работу "Старлинков" в Украине".

Что предшествовало: Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что ее компания приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками на фронте.

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Темы: МаскФедоровинтернет
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