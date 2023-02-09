Журналист описал меры по проверке посетителей Зеленского на Банковой

Чтобы попасть на аудиенцию к президенту Владимиру Зеленскому каждый желающий должен пройти в Офисе президента несколько степеней контроля, включая проверку документов, металлоискатель и тепловизор.

Источник: немецкое издание "Spiegel", журналист которого вместе с коллегой из "Le Figaro" взял интервью у Зеленского перед его визитом в Лондон, Париж и Брюссель

Дословно: "Каждый, кто хочет попасть сюда и не является сотрудником аппарата, должен заранее отправить свое удостоверение личности для проверки, а затем пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

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Тепловизионные камеры и бдительные мужчины с гарнитурой в ушах ждут на третьем этаже (очевидно, речь идет о 4-м этаже – УП). Посетители должны сдать наручные часы, мобильные телефоны и даже ручки, которые они принесли с собой.

В начале войны Зеленский проводил интервью между мешками с песком. Теперь он принимает посетителей в золотом зале с инкрустированным паркетом и шелковыми обоями".

Детали: Журналисты по дороге к президенту Украины, перед проверкой безопасности, встретили начальника Главного управления разведки Министерства обороны – Кирилла Буданова. Он тоже проходил через металлоискатель.

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После интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ждал у ворот, у него была назначена встреча с Зеленским.

Сам Зеленский, по наблюдению журналистов, выглядел измученным и взволнованным.