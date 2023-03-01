На Полтавщине сбили 4 из 4 вражеских "Шахедов"

Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин предварительно сообщил о сбитии до 5 вражеских БпЛА, позже воздушные силы уточнили: сбили 4 из 4 запущенных Россией "Шахедов".

Источник: Лунин в Телеграмм, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона новостей

Прямая речь: "Предварительно известно о сбивании до 5 вражеских БпЛА. Информация уточняется.

Спасибо за успешную работу ПВО! Сохраняем спокойствие! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!"

Детали: Позже в Воздушных силах уточнили, что оккупанты в общем запустили 4 беспилотника, они двигались с севера, и их всех уничтожило Воздушное командование "Центр".

Прямая речь Игната: "По данным Воздушных сил, 4 "Шахеда" были запущены и 4 сбиты".

Что предшествовало: В Киеве, Киевской области и еще ряде северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога.