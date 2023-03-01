Столтенберг о силовом возвращении Крыма: Украина решит это сама

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность силового возвращения Украиной Крыма, отметив, что война должна закончиться за столом переговоров, за которым Украина сама примет решение о приемлемых для нее условиях.

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Журналистка подчеркнула, что Альянс и лично Столтенберг неоднократно подчеркивали необходимость возвращения Украины к международно признанным границам. Она уточнила, означает ли это, что Украина должна вернуть Крым силой.

Генсек ответил, что, в конце концов, война должна закончиться за столом переговоров, а потом украинцы должны будут решить, какие условия переговоров для них приемлемы.

"Наша задача - поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого - оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, США оставляют за Украиной решение о конфигурации будущей победы, однако ждут установления "справедливого" и "устойчивого" мира.

Впрочем, по данным источников, в администрации президента США до сих пор убеждены, что возвращение Украиной Крыма является "красной линией" для Путина и это грозит серьезной эскалацией. Но в то же время у Байдена не отрицают право Украины отвоевать полуостров.