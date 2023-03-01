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На Киевщине звучала тревога: в небе был воздушный объект

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 11:45
На Киевщине звучала тревога: в небе был воздушный объект
Скриншот с карты тревог

В столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу в связи с тем, что в небе заметили воздушный объект. Опасность продолжалась более 1 часа.

Источник: карта тревог, Telegram-канал Киевской областной государственной администрации, КГВА в Telegram 

Дословно КОВА: "Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО".

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Детали: В КОВА призывает жителей находиться в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя.

Обновлено: В 12:42 тревогу на Киевщине отменили. Опасность продолжалась более 1 часа.

Предыстория: 

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Темы: Киевская областьКиеввоздушная тревогавойна
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