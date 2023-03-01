На Киевщине звучала тревога: в небе был воздушный объект
Среда, 1 марта 2023, 11:45
В столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу в связи с тем, что в небе заметили воздушный объект. Опасность продолжалась более 1 часа.
Источник: карта тревог, Telegram-канал Киевской областной государственной администрации, КГВА в Telegram
Дословно КОВА: "Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО".
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Детали: В КОВА призывает жителей находиться в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя.
Обновлено: В 12:42 тревогу на Киевщине отменили. Опасность продолжалась более 1 часа.
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