На Киевщине звучала тревога: в небе был воздушный объект

В столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу в связи с тем, что в небе заметили воздушный объект. Опасность продолжалась более 1 часа.

Источник: карта тревог, Telegram-канал Киевской областной государственной администрации, КГВА в Telegram

Дословно КОВА: "Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО".

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Детали: В КОВА призывает жителей находиться в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя.

Обновлено: В 12:42 тревогу на Киевщине отменили. Опасность продолжалась более 1 часа.

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