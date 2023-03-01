Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПВО сбила российский беспилотник над Киевской областью

Валентина РоманенкоСреда, 1 марта 2023, 13:31
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена".

Детали: Спикер Воздушных сил, добавил, что тип беспилотника пока не установлен. Его определят, когда найдут остатки дрона.

Кроме этого Игнат уточнил, что предыдущая тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась из-за активизации тактической авиации врага.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаКиевская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Глава УЗ Камышин стал внештатным советником Зеленского

фото В Беларуси нобелевскому лауреату Бяляцкому дали 10 лет колонии

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы объяснили, для чего враг снова запускает "Шахеды"
Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"
Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение
Последние новости
17:06
Похищенную нацистами картину Василия Кандинского продали на аукционе за рекордную сумму
16:32
фотоЗеленский: Артиллерия и снаряды – потребность №1, чтобы остановить Россию
16:25
фотоАрмия пополняется на 101 гусеничный броневик за донаты – фонд Притулы
16:25
Прошедшая зима в Киеве вошла в восьмерку самых теплых с 1881 года
16:20
Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов
16:16
инфографикаНефтегазовые доходы России за 2 месяца сократились вдвое
16:15
На Львовщине будут судить молодых людей, которые насмерть избили лису
16:12
В Москве хотят объяснений от Сербии в связи с якобы передачей Украине снарядов к "Градам"
16:10
5 месяцев без выходных и зарплат: история клиники пластической хирургии, которая стала госпиталем для военных
16:06
Россия собирается законсервировать поврежденные "Северные потоки" - СМИ
Все новости...