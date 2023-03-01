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ПВО сбила российский беспилотник над Киевской областью

Валентина РоманенкоСреда, 1 марта 2023, 12:31
ПВО сбила российский беспилотник над Киевской областью
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена".

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Детали: Спикер Воздушных сил, добавил, что тип беспилотника пока не установлен. Его определят, когда найдут остатки дрона.

Кроме этого Игнат уточнил, что предыдущая тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась из-за активизации тактической авиации врага.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаКиевская область
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