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Россияне вербуют молодых палестинцев на войну в Украину - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 1 марта 2023, 16:03
Фото: Getty Images

Россия вербует молодых палестинцев, а также ищет сирийцев для участия в войне против Украины, на фронт уже отправили около 300 человек.

Источник: издание "The Media Line" со ссылкой на источники, "Радио Свобода"

Дословно: "Источник из правительственной безопасности Ливана сообщил TML, что молодым палестинцам платят $350 в месяц за вступление в российскую армию, в то время как элитные сирийские войска также вербуются".

Детали: Вербовкой занимаются люди, связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане.

Кроме того, к вербовке имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла" - помогает найти тех палестинцев, которые умеют управлять беспилотниками и имеют опыт ведения партизанской войны в городских районах.

По данным издания, Россия отправляет палестинцев на передовую. Всего на фронт после экспресс-подготовки отправлено уже около 300 человек. Еще 100 палестинцев готовятся к отправке.

Большинство наемников родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане, к югу от портового города Сидон. Издание отмечает, что новобранцы являются членами движения ФАТХ, которое возглавляет глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

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Также, по данным издания, Россия ищет наемников в Сирии. Этим, в частности, занимается ЧВК "Вагнер".

Кроме того, на войну с Украиной на стороне России могут отправляться и бойцы сирийских регулярных войск, прежде всего из воинских частей, которые курируются Россией. Эти бойцы получают за участие в боевых действиях от $500 до $700 долларов в месяц, что является по сирийским меркам очень большой зарплатой.

Что предшествовало: В марте 2022 года Главное управление разведки Минобороны заявляло, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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