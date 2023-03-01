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Зеленский провел энергетическое совещание: Зима пройдена, угроза сохраняется

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 21:50
Владимир Зеленский, фото Офиу президента

Президент Владимир Зеленский провел длительное энергетическое совещание, на котором обсудил с ключевыми компаниями дальнейшую работу украинской энергосистемы.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 марта

Прямая речь: "Сегодня провел несколько принципиально важных совещаний. В энергетическом совещании приняли участие все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было длительное совещание – три часа. Энергетические компании: Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго, другие. Правительство, Офис, глава профильного комитета ВР, военные, разведка.

Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность почувствовал без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. 

Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается.

Мы зафиксировали текущие задачи – чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование".

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Темы: Зеленскийэнергетикаотоплениевойна
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