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Великобритания и Франция будут вместе тренировать украинских морпехов

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 16:31
Великобритания и Франция будут вместе тренировать украинских морпехов
Макрон и Сунак. фото из Твиттера британского премьера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу договорились совместно заниматься подготовкой украинских морских пехотинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом оба лидера заявили на совместной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

Среди прочего, Макрон заявил, что Париж и Лондон делают все возможное, чтобы полномасштабная война в Украине не распространилась на другие части мира.

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"Мы приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов", - добавил он.

В свою очередь британский премьер подчеркнул, что Великобритания и Франция работают вместе, чтобы президент РФ Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергетику как оружие.

"Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну", - отметил Сунак.

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Также, как анонсировалось ранее, лидеры Великобритании и Франции согласовали сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.

Как известно, Великобритания в прошлом году начала собственную миссию Interflex для обучения украинских военных, в рамках которой стремится подготовить 20 тысяч военнослужащих в 2023 году. Франция тоже самостоятельно обучает украинцев, но в меньших масштабах, а также поддерживает тренировочную миссию ЕС.

Темы: ВеликобританияФранциявойнапомощь Украине
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