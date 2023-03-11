Россияне обстреляли девять украинских областей, убили и ранили мирных жителей

Российские оккупанты в течение 10 марта обстреляли девять областей Украины, есть погибшие и раненые.

Источник: сводка ОВА

Детали: Война России против Украины 11 марта 2023 Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, из минометов, артиллерии. Черниговский и Новгород-Северский районы. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области: Шалигинской, Белопольской, Эсманской, Миропольской, Новослободской, Краснопольской, Хотинской. Было зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди" и сброс с БПЛА 2 взрывных устройств (типа ВОГ). Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии (САУ) - 6 прилетов. В результате взрывов повреждены 3 жилых дома, линия электропередач. Данные уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Святопетровка, Староукраинка, Малая Токмачка, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское, Степное, Приморское, Плавни, Юрковка, Таврическое. Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина. российская армия вчера обстреляла Никопольский район четыре раза. Под артиллерийский удар попали Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Вражеские снаряды убили двух человек. Еще пятеро - ранены, четверо - в тяжелом состоянии. Повреждения получили транспортное предприятие, трехэтажка, 7 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач.

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Харьковщина: за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области. На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Амбарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Каменка. На Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Гряниковка. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крохмального.

В течение дня враг обстреливал с. Ольховатка Купянского района. Повреждены центр социально-психологической реабилитации детей и школа. В селе разрушено около 10 частных жилых домов. В результате обстрелов ранения получил 54-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Вечером враг обстреливал г. Купянск. Повреждены по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. В области остается высокой минная опасность. Вчера возле с. Диброва Изюмского района в лесу 32-летний местный житель подорвался на мине "Лепесток". Получил ранения и был госпитализирован.

Луганщина: на Лиманском направлении противник 10 марта вел безуспешные наступательные действия в направлении Невского, Кременной, Белогоровки. Осуществил артиллерийские обстрелы Червонопоповки, Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Дибровы. Ситуация в области остается напряженной.

Донетчина: за прошедшие сутки россияне применяли ЗРК "С-300", совершили авиаудары, стреляли из РСЗО "Ураган", "Град", минометов, артиллерии. Обстреляны Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Курахово, Славянск, пгт Очеретино, с.Богоявленка, с.Времовка, с.Карловка, с.Красногоровка, с.Ласточкино, с.Максимильяновка, с.Молочарка, с.Роскошное, с.Северное, с.Тоненькое.

Ночью - три мощных обстрела Курахово, попадания по центральной и промышленной частях города, водохранилищу. Применялись кассетные боеприпасы и артиллерия. На утро известно о повреждении 14 многоэтажек, 7 двухквартирных домов. Работа по уточнению последствий обстрелов продолжается. Сегодня утром - обстрел Константиновки. Повреждено электрооборудование. Предварительно - без жертв и пострадавших. В Донецкой области: 2 погибших, 14 раненых гражданских за сутки.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера вечером вражеским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской громады. Повреждены админздание, жилые дома, хозяйственные постройки. Без жертв.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате обстрелов 3 человека погибли, пятеро получили ранения. Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Оккупанты ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия. От полученных ранений погиб мужчина. В селе Ищенко Великоалександровской громады люди подорвались на российской мине.